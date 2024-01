Villaggio di Betlemme 2023, successo di pubblico e grande soddisfazione

di: Redazione - del 2024-01-15

Si conclude con grande successo e soddisfazione il Villaggio di Betlemme 2023, nella giornata del 14 gennaio (posticipata al 6 gennaio causa maltempo) si è svolta ultima tappa del suggestivo presepe vivente organizzato allo Zoo Fattoria Rosario Carimi.

Giornata conclusa con l'arrivo dei Re e la suggestiva carovana organizzata, che accompagnata da cavalli ha portato i magi alla natività, parole di soddisfazione da parte di Filippo Carimi organizzatore dell evento: "ogni hanno quando si chiude il sipario del villaggio c'è da parte mia un po' di tristezza per il termine dell' evento, ma nello stesso tempo tanta gioia e gratificazioni, tantissimi i visitatori giunti da ogni parte della Sicilia ad ammirare questo suggestivo presepe vivente che grazie alla compartecipazione di tantissimi animali presenti lo rende unico".

La soddisfazione di Filippo Carimi è anche doppia non solo per lo spessore del presepe ma proiettato anche a portare lustro sulla nostra Castelvetrano di certo per notizie positive, sono noti i vari servizi delle reti nazionali su questo evento, Filippo Carimi conclude: "Ringrazio il pubblico e il suo gruppo di figuranti, appuntamento alla prossima edizione con delle novità in cantiere".