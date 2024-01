Mikael Pasini, da Castelvetrano a Manhattan, storia di un giovane ballerino che incanta New York

di: Redazione - del 2024-01-15

Un giovane castelvetranese che in poco tempo riesce a farsi apprezzare in palcoscenici prestigiosi e più importanti degli Stati Uniti d'America, e di essere presente in molti video musicali tra i quali uno dei più recenti chiamato “Ashira” del cantante israeliano Mordechai Shapiro che ha avuto più di 1.7 milioni di visualizzazioni. Vi raccontiamo, attraverso le sue parole, la storia di Mikael Pasini, giovane nato a Castelvetrano, che nel 2017 si trasferisce a New York.

Sentito dalla nostra redazione ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Mi sono trasferito a NY nel 2017 dopo aver studiato e lavorato a Roma con artisti di fama internazionale come Laura Pausini, Carla Fracci, Giuliano Peparini, Giuseppe Picone, Flaminia Buccellato e tanti altri oltre che a vari programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi e House Party.

Dopo aver vinto varie borse di studio con differenti scuole di danza e compagnie Europee sono stato notato da Igal Perry, Direttore Artistico della Peridance Contemporary Dance Company e Peridance Center di New York, il quale mi ha invitato negli Stati Uniti per continuare la mia carriera qui. È stato tutto così surreale che ancora oggi non riesco a crederci, da un piccolo paese come Castelvetrano arrivare a ballare con una delle più rinomate compagnie di Manhattan è davvero un bel traguardo. Oltre a ballare con la compagnia sono riuscito, qui negli Stati Uniti, ad essere stato notato da altri coreografi e grandi artisti come Miles Keeney (coreografo per NBA Brooklynettes), Terry Berliner (Direttore Artistico di vari show di Broadway come ad esempio “Il Re Leone”) Prince Riley (coreografo di Rihanna e Thalia e attore di ‘Transformers 2’), Janine Molinari (coach di Nick Jonas, Ashley Rose Orr e la famosa cantante Ariana Grande) e tanti altri.

Tra i più importanti eventi a cui sono stato invitato a ballare ricordo ‘TDF Gala Broadway Awards‘ che sono gli Oscar e la ‘New York Fashion Week’ per il marchio Studio 189. Durante ‘XYZ’ New York City Art Show sono stato premiato con il “OZ Award” come miglior ballerino. Recentemente ho avuto il piacere di lavorare con uno dei programmi televisivi più rinomati chiamato “Wonderama” che è stato registrato nella grandissima piazza degli schermi giganti di Times Square".