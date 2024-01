Campobello, evento della legalità martedì 16 gennaio "Un anno dalla cattura di Messina Denaro"

di: Publiredazionale - del 2024-01-15

Un protocollo d’intesa tra il Comune di Campobello di Mazara e il Parlamento della Legalità Internazionale sarà siglato, all’interno del cine-teatro Olimpia, martedì 16 gennaio, alle ore 10, in occasione della ricorrenza del primo anno della cattura di Matteo Messina Denaro.

È questa l’iniziativa simbolica promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione per “non dimenticare” l’importanza che la cattura del boss ha avuto per la liberazione del territorio, ma soprattutto la consapevolezza che, per sconfiggere la mafia serve uno sforzo che deve partire da tutti, ma principalmente dai ragazzi.

L’incontro vedrà, infatti, il coinvolgimento degli studenti di Campobello, che incontreranno il prof. Nicolò Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, un movimento culturale apartitico che incoraggia i giovani, a fianco di magistrati, vescovi, questori, prefetti, dirigenti scolastici, imprenditori, uomini delle Istituzioni, ad essere artefici e protagonisti della loro storia per divenire "Sentinella di un'alba nuova" a favore di una cultura di riscatto dalla violenza e dalla indifferenza.

A Nicolò Mannino sono state già conferite ben 23 cittadinanze onorarie ed il titolo di "Cavaliere Emerito della Repubblica Italiana" da parte del Presidente della Repubblica. L’incontro, a cui sono state invitate anche le autorità civili, militarie religiose della provincia di Trapani, sarà moderato dal giornalista Alessandro Quarrato.