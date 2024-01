Folgore-Castelbuono 1-1, Commento & Pagelle di Cnews.it

di: Redazione - del 2024-01-15

Ancora un pareggio per la Folgore di Colombo che contro un ostico avversario come il Castelbuono, quarta forza del campionato e finalista di Coppa Italia ha dalla sua il fatto di aver creato diverse occasioni da rete, situazioni offensive che non accadevano al Paolo Marino da diverso tempo. Peccato per il vantaggio ospite, viziato da un dubbioso intervento su Cinquemani e poi finalizzato da Belecco che ha battuto Pizzolato.

Nella ripresa, il tecnico rossonero lascia negli spogliatoi i difensori Fumuso e Giuffrida e manda in campo Gancitano, attaccante e Daniele Ala, il classe 2006 fresco maggiorenne. La Folgore si catapulta in avanti alla ricerca del pareggio che giunge dopo una bella azione dalla sinistra di Ala e dopo una paio di salvataggi sulla linea di porta è Rodrigo Lovisi a gonfiare la rete. I rossoneri ci credono a quel punto e con Gancitano sfiorano il vantaggio. Al 95esimo il portiere ospite Fagone compie un miracolo su Ala. Ad onor del vero le grandi occasioni non sono mancate nel primo tempo: Fofana e soprattutto Achour hanno avuto sui piedi la palla del vantaggio. Una vittoria che manca dal 15 ottobre ed addirittura in casa dall'8 ottobre ma dall'impegno profuso dalla squadra qualche segnale beneaugurante è arrivato anche ai tifosi. Nota di merito agli ultras che hanno fino alla fine incitato i propri calciatori.

LE PAGELLE

PIZZOLATO 6: gara senza sussulti, niente pericoli, incolpevole sul vantaggio degli ospiti. Qualche rinvio andato a male non è piaciuto molto ma rimane un elemento di spessore. AFFIDABILE.

CHIEFFO 6: la gara dell'argentino vive di differenze tra il primo ed il secondo tempo, prima parte della gara leggermente non perfetta, ripresa da evidenziare. MESTIERE.

GIUFFRIDA 5,5: in occasione del vantaggio poteva bloccare l'avanti avversario, da fuori tenta una sortita con coraggio. Il suo momento è leggermente APPANNATO.

MANISCALCO 6,5: prima da quinto di sinistra e poi da braccetto, è un elemento che ha mostrato chiari segnali di sicurezza, specialmente nel secondo tempo. IMPEGNO.

CINQUEMANI 6: gara attenta vissuta senza particolari patemi d'animo. L'intervento subito che ha lanciato il contropiede ospite era evidente. Non perde la calma fino alla fine. SICURO.

ACHOUR 6: qualche scampolo di confusione nella fase di impostazione ma tanta corsa e sudore. "Cicca" letteralmente la palla del vantaggio. Il suo apporto è costante ma ogni tanto potrebbe fermarsi e ragionare un pò di più. FRENETICO.

FUMUSO 5,5: un pallone sbagliato che poteva portare danni ma poi il compito lo svolge senza fronzoli e sbavature. La sostituzione come del resto per il compagno Giuffrida è prettamente tattica ed offensiva. TIMIDO.

TOURE' 7: gioca dopo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Qualche errore di lancio ma tanto lavoro svolto con forza e coraggio. ARDORE.

SANTANGELO 6,5: ha il merito di entrare nell'azione del goal del pareggio, è una punta di livello e lo si vede molto tenere alta la linea. Darà una sicura mano alla squadra per raggiungere gli obiettivi. ESPERTO.

LOVISI 7,5: ha il gran merito di scaraventare in porta quel pallone che sembrava stregato e non voleva saper niente di entrare. Gara dopo gara il suo rendimento sale. CRESCITA.

FOFANA 5,5: addomestica qualche pallaccia e cerca la profondità. Peccato che quando è lanciato nel primo riesce a farsi rimontare anzichè mettere la stoccata vincente. MEZZO SERVIZIO.

GANCITANO 6: avrebbe avuto un voto più alto se quel pallone sistemato per la botta vincente avrebbe mandato in visibilio il suo nuovo pubblico. Non si risparmia. VOLENTEROSO.

ALA 7,5: ai 50 minuti giocati per essere perfetti è solo quel goal che manca, sarebbe stato il meritato tributo per un giovanissimo calciatore che è entrato con la consapevolezza dei suoi mezzi. Crea molto sul versante di sinistra, da lui parte l'azione del pareggio, poi a pochi istanti dalla fine si costruisce la punizione e di testa sfiora il vantaggio. PREDESTINATO.

LA FRANCESCA 6: entra in campo nel momento più importante e non si risparmia lottando su ogni palla. FORSENNATO.

COLOMBO 6,5: dopo un primo tempo non male però i suoi sono sotto, manda in campo un undici molto più offensivo con Gancitano e Ala. I frutti li raccoglie a metà, peccato che la rimonta non sia stata completata. Comunque per lui non è mancato. CORAGGIOSO.