Un comitato civico in memoria dell'indimenticato dottore Fausto Mulè

di: Redazione - del 2024-01-19

Nasce a Castelvetrano un comitato civico che ha l'obiettivo di ricordare e commemorare la figura di un grande figlio di questa nostra città recentemente scomparso, il dottor Fausto Mulè. Promotrice dell'iniziativa è stata la professoressa Caterina Salvo, che ha voluto lanciare un appello alla collettività perchè vengano intraprese le opportune iniziative volte a ricordare, commemorare e tributare i giusti onori alla figura di un grande medico, scienziato e uomo di cultura quale fu Fausto Mulè.

All'appello ha risposto con entusiasmo e partecipazione un folto numero di personalità del mondo civile e religioso della città che ha tenuto una prima riunione informale nei locali ex Olivetti. Del movimento civico fanno parte ex sindaci, rappresentanti del mondo imprenditoriale, della scuola, professionisti e cittadini di varia estrazione sociale. Presidente ne è stato eletto per acclamazione padre Giuseppe Undari, arciprete di Castelvetrano.

"Scopo della nostra iniziativa - ha affermato la professoressa Caterina Salvo - è ricordare la figura di Fausto Mulè con tutta una serie di iniziative tra le quali la intitolazione di una strada o di un luogo pubblico della città che gli diede i natali e a cui il dottor Mulè dedicò tutta la sua vita di illustre medico, analista, uomo di cultura e titolare di un laboratorio di analisi molto noto".

Presenti due ex sindaci della città Enzo Leone e Giuseppe Bongiorno, la riunione si è articolata in una serie di interventi che hanno posto l'accento sulla necessità del ricordo e della commemorazione dell'uomo e dello scienziato anche attraverso iniziative quali la costituzione di un fondo e di una borsa di studio come passi successivi a quello precipuo dell'intitolazione di un luogo pubblico e della posa in opera di una targa davanti a quello che fu per decenni il laboratorio d'analisi più famoso di Castelvetrano e tra i più noti della provincia e della Regione.

Fausto Mulè ha rappresentato una delle più prestigiose figure della cultura scientifica castelvetranese: medico, analista, grande professionista, luminare e ricercatore, fu titolare per molti anni di un laboratorio d'analisi nel quale svolse la sua preziosa attività con dedizione assoluta, dimostrando doti professionali ed umane assolutamente eccezionali. Castelvetrano non può non ricordare uno dei suoi figli più prestigiosi. Di qui l'iniziativa del comitato civico neo costituitosi cui hanno già aderito parecchie personalità.