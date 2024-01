Verso amministrative 2024, Li Causi: "Se il partito dovesse continuare a chiedermelo io sono disponibile". Rivedi la replica della puntata

di: Redazione - del 2024-01-19

Nuovo appuntamento di informazione politica "Verso le amministrative 2024" da parte della redazione di CastelvetranoNews, ospiti in studio il referente politico di Forza Italia per Castelvetrano, il dott. Nicola Li Causi, l'ex consigliere comunale di Castelvetrano dott. Ninni Vaccara e la segretaria di Forza Italia Giovani Castelvetrano, Raffaella Ruggero.

Tanti gli argomenti trattati: attuale situazione politica, l'avvicinamento alle prossime amministrative, la situazione del porto di Marinella di Selinunte e non ultimo l'intervento sul centro storico e Sistema delle Piazze.

Nicola Li Causi, sulla possibilità di candidarsi a primo cittadino: "Io ho dato la mia disponibilità alla candidatura e se il partito dovesse continuare a chiedermelo io sono disponibile a misurarmi per il bene della città. Oggi ci vuole con tanta umiltà un operaio Sindaco, così come disse anni fa Silvio Berlusconi. Io sono disponibile, il coraggio lo prendo perchè sono stato imprenditore e so cosa significa fare l'imprenditore, ed il Comune dovrebbe essere gestito come azienda".

Ninni Vaccara: "La politica è senso civico e l'impegno di tutti è fondamentale. Ho un passato di centro destra, consigliere dal 2007 al 2016, la mia esperienza è molto variegata. Castelvetrano deve essere presa e portata ai vecchi splendori attraverso una progettualità fatta da giovani e da persone che si vogliono impegnare con nuove idee e soprattutto con la politica".

Raffaella Ruggero: "La mia voglia di avvicinarmi alla politica per mostrare ed essere da esempio con un atteggiamento attivo e non passivo. Ci sono delle problematiche ed anzichè lamentarmi vorrei fare qualcosa per la mia città. Siamo undici che facciamo parte di questo gruppo ed abbiamo degli obiettivi e stiamo stilando una lista di progetti da portare a termine. Vogliamo che Castelvetrano torni ad essere una città in cui è bello restare e non fuggire".

CLICCA SUL TASTO PLAY PER RIVEDERE LA REPLICA INTEGRALE