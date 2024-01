Forza Italia Giovani, costituito il direttivo a Castelvetrano

di: Redazione - del 2024-01-20

Si è svolto nei giorni scorsi, nella sede di Forza Italia a Castelvetrano, un incontro per la costituzione del Direttivo del gruppo giovanile del partito nella città trapanese. Presenti l'On. Stefano Pellegrino, il referente cittadino di Forza Italia, Nicola Li Causi ed il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Enrico Pellegrino, i quali hanno ribadito "l'importanza di portare nuove energie e nuova linfa alla politica della città, affermando ancora una volta il ruolo centrale che i giovani possono avere fin da subito con le loro idee e proposte."

Nel corso dell'incontro non sono ovviamente mancati i riferimenti alla politica cittadina e alle imminenti elezioni. A tal proposito, è stato ribadito che "il movimento dei giovani azzurri avrà un ruolo di primaria importanza e considerazione all'interno delle politiche del partito e sarà una spinta energica ed ideologica indispensabile per la sfida elettorale che porterà a scegliere il nuovo governo della città per i prossimi anni."

Il Direttivo giovanile di Forza Italia a Castelvetrano sarà composto da Raffaella Ruggiero, Coordinatrice, Baldo Cusumano, Presidente, Igor Guarino, Vicepresidente e poi da Francesca Bigica, Jessica Romano, Giuseppe Pantaleo, Paolo Sciacca, Andrea Giancontieri, Gianluca Ippolito, Davide Lentini e Antonio Patti.