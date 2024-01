Folgore, gran colpo di mercato, in rossonero arriva Traorè

di: Redazione - del 2024-01-20

(ph. Su concessione ASDFolgoreOfficial )

Su di lui avevano messo gli occhi addosso squadre blasonate professionistiche nella scorsa stagione ma per motivi familiari il ragazzo ha dovuto temporaneamente interrompere con il calcio giocato, adesso per Ibrahima Traorè, palermitano di nascita, classe 2004 è giunto il momento della "rinascita" calcistica. 196 centimetri e tanto talento che metterà a disposizione del tecnico Colombo, che lo conosce per averlo allenato nella prima parte della scorsa stagione nelle file del Cus Palermo.

Dal proprio profilo social la società ha annunciato il gran colpo di mercato: "Traorè è rossonero!

La ASD Folgore Calcio Castelvetrano è lieta di annunciare che è stato sottoscritto il contratto di acquisizione delle prestazioni sportive del forte centrocampista Ibrahima Traore classe 2004, nella scorsa stagione in forza al CUS Palermo. Il calciatore è da giorni aggregato con il gruppo squadra e sarà a disposizione per la gara di domani".