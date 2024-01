Marinella, cedimento del molo di ponente. Avviso di pericolosità della Capitaneria di Porto

di: Comunicato Stampa - del 2024-01-18

Avviso di pericolosità emanato dalla Capitaneria di Porto per un cedimento del molo di ponente a Marinella di Selinunte. Di seguito la nota.

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario marittimo di Mazara del Vallo: che in località Marinella di Selinunte del Comune di Castelvetrano, si segnala che nel Molo di Ponente, si rileva un sostanziale cedimento dei blocchi di pietra a sostegno del massetto di camminamento e pavimentazione esistente.

Nelle more dell’esecuzione di un intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza del sito, da parte delle competenti Autorità in materia, ai fini della sicurezza della balneazione, della pubblica incolumità, della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, della tutela dell’ambiente marino e costiero, si prescrive l’adozione di particolari cautele per scongiurare il verificarsi di danni a persone o

a cose.

Le raccomandazioni:

I fruitori dell’arenile e dello specchio acqueo prospiciente la strada all’altezza del molo di ponente

in Marinella di Selinunte, nel Comune di Castelvetrano, nelle more del pericolo sopra indicato,

dovranno prestare massima attenzione, mantenendosi prudentemente ad almeno 10 (dieci) metri

dal nastro bicolore (bianco e rosso), adottando ogni utile cautela suggerita dal buon senso al fine

di evitare danni a persone o cose.