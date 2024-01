Messina Denaro, Martina Gentile perde la responsabilità genitoriale

di: Redazione - (fonte: repubblica.it) - del 2024-01-21

Una giovane madre, insegnante è per la procura palermitana una donna di mafia, che ha "sostenuto" la latitanza di Matteo Messina Denaro favorendo, attraverso la consegna di pizzini, l'attività criminale. Per queste ragioni il Tribunale per i minorenni di Palermo che ha accolto l’istanza avanzata dalla procuratrice Claudia Caramanna.

Come scrive Repubblica, il provvedimento chiesto dalla procuratrice a tutela della figlia della donna e pertanto Martina dovrà frequentare dei corsi fatti da un'associazione antimafia per poter riacquisire la responsabilità genitoriale sulla figlia.

Martina Gentile al momento si trova agli arresti domiciliari a Pantelleria, località dove la donna svolgeva l'attività di insegnante.