Mazara-Folgore 1-1 | Commento | Pagelle | Tabellino | Highlights | VIDEO

di: Redazione - del 2024-01-22

E' finito in parità il derby fra Mazara e Folgore, pari e patta con i rossoneri che concludono la gara ottenendo il quarto 1-1 consecutivo. Un risultato che alla fine, classifica alla mano, e con i risultati che si sono registrati sugli altri campi fa salire di un gradino la classifica dei rossoneri di Colombo. Una gara "maschia" piena di scontri individuali ma che è rimasta in bilico fino alla fine.

Nel primo tempo i rossoneri con Fofana e Tourè hanno avuto le occasioni per portare in vantaggio la Folgore poi è stato bravo Pizzolato a sventare un'azione pericolosissima dei locali. Colombo nella ripresa manda in campo una squadra a tre punte, con l'inserimento di Gancitano al posto di Lovisi ma dopo qualche sortita offensiva, l'arbitro il sig. D'Avola di Caltanissetta, all'esordio in Eccellenza, concede un rigore al Mazara per un presunto fallo di mano di Cinquemani.

Dalle immagini delle emittenti locali è evidente che il pallone tocca diverse parti del corpo di Cinquemani meno che il braccio. Dal dischetto Alassia spiazza Pizzolato. A quel punto Colombo manda in campo Giuffrida ed il nuovo arrivato in casa folgorina Traorè che da centrimetri e molta presenza. Da un'azione di Ibra Traorè, Spanò serve Fofana che battezza l'incrocio pareggiando i conti. Il nuovo entrato Gancitano ha la palla del sorpasso ma l'assistente segnala un fuorigioco che le immagini smentiscono. La reazione della squadra di Colombo è piaciuta agli ultras, presenti al Vaccara, un pò meno la disputa dell'intero incontro, diversi errori individuali e qualche prestazione incolore.

PAGELLE ROSSONERE

PIZZOLATO 6,5: sventa con un'uscita delle sue un'azione pericolosissima del Mazara. Partecipa alla manovra della squadra cercando con i calci piazzati di trovare le punte pronte all'appuntamento. SICUREZZA.

CHIEFFO 6: non stava bene per via di un colpo alla caviglia ricevuto alla rifinitura. Si mette a disposizione dietro da centrale a tre. Chiama i suoi e non commette sbavature. ATTENTO.

ALA 6: il giovane è premiato con la seconda da titolare, ha un compito non facile, e nonostante la giovane età nei 45 minuti giocati non deraglia. Sul suo versante il traffico è particolamente vivo. DRITTO.

MANISCALCO 6: due i palloni che avrebbero meritato miglior sorte, il sinistro in corsa dopo una bella azione nel primo tempo ed il calcio piazzato nella ripresa. Lui non è uno stoccatore, in difesa il compito lo svolge senza fronzoli. PRATICO.

CINQUEMANI 6: non si tira indietro alla lotta, si concede duelli accesi con gli avanti locali. Sull'episodio del rigore l'arbitro è stato letteralmente abbagliato. SFORTUNATO.

ACHOUR 5,5: migliora nella ripresa ma il suo primo tempo avrebbe meritato un 4 senza esitazioni. Non è la prima volta che sbaglia approccio alla gara. CONFUSIONARIO.

SPANO' 6,5: è un giovane di talento e carattere, non è la prima volta che veste i panni da veterano. L'assist a Fofana è importante quando fondamentale per evitare la sconfitta. NOTA LIETA.

TOURE' 5,5: con Achour si danno la mano per l'approccio, Aziz ha pure la responsabilità di sprecare una palla importante nel primo tempo. Nella ripresa da quinto di destra migliora sensibilmente. DISCONTINUO.

SANTANGELO 5: dall'esperienza sua la Folgore si aspetta tanto, poco mobile e molto rilassato nel ruolo. Una gara non alla sua altezza. Per uscire dalla zona a rischio ci vorrà il suo mestiere. SPENTO.

LOVISI 5,5: non era partito male, dal suo versante sono nati diversi pericoli creati ma poi un'ammonizione evitabile e qualche pallone perso hanno fatto da padroni. ALTERNATO.

FOFANA 7: sul voto pesano le due occasioni sprecate specialmente la prima di testa nel primo tempo. Il goal del pareggio di pregevole fattura lo rilancia. Dopo mesi è tornato. La speranza è che si sia sbloccato e questa potrebbe essere una grande notizia. SPERANZA.

GANCITANO 6: corre, lotta e sente molto la sfida dell'ex. Fino alla fine non si risparmia. Il ventenne partecipa alla manovra con intensità. VOGLIOSO.

GIUFFRIDA 6: parte dalla panchina e quando il tecnico lo mette a mediano davanti la difesa non delude. DISPONIBILE.

TRAORE' 6,5: entra nel momento più delicato, centimetri, gamba e soprattutto testa. Ibra partecipa al pareggio con una paio di giocate che servono alla squadra. BUON ESORDIO.

LUPO 6: minuti importanti per il giovane che dopo un lungo infortunio è pronto a dare il suo. RITROVATO.

ALL. COLOMBO 6: l'approccio alla gara di alcuni dei suoi non è la prima volta errato. Nella ripresa rende la sua squadra più offensiva e così salva il risultato. Qualche calciatore lo avrà sicuramente deluso non ha paura di mandare in campo dall'inizio i 2006. CORAGGIOSO.

TABELLINO MAZARA-FOLGORE 1-1

Mazara: Venè, Sfar, (95’ Novara) Gomes, Peterson (33’ Foglia), Risoleo, Ciancimino, Alassia (85’ Kabalo), Diaby (85’ Alcacer), Ndiaye (46’ Gomes Nobre), Martel Espino, Pongo. A disp.: Giacalone, Bojang, Koffi, M. Pizzolato. All. Dino Marino.

Folgore: Pizzolato, Chieffo, Ala (63’ Traore), Maniscalco, Cinquemani, Achour, Spanò (77’ Lupo), Toure, Santangelo (63’ Giuffrida), Lovisi (46’ Gancitano), Fofana. A dis.: Ignoto, La Francesca, Sanci, Fumuso, Pizzolato Gioele. All. Stefano Colombo.

Arbitro: Giovanni D’Avola della sezione di Caltanissetta

Assistenti: Gaspare Piranio (Palermo) e Luca Iannazzo (Palermo)

Marcatori: 58’ rig. Alassia, 72’ Fofana.

Ammoniti: Lovisi (F), Alassia (M), Gomes (M), Achour (F), Cinquemani (F), Pongo (M), Maniscalco (F).