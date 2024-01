Protesta degli agricoltori anche a Menfi e Sciacca. “Senza agricoltura non si mangia”. Clemente: “Subito tavolo tecnico”

del 2024-01-22

Giornata di protesta a Sciacca e Menfi dove gli agricoltori hanno sfilato in corteo facendo valere lo stato di crisi nel settore agricolo. Una protesta che nasce dalla critica situazione nel settore agricolo e in particolare della viticoltura a seguito della drastica riduzione dei raccolti per la peronospera, assenza di piogge e non solo. Un grido disperato con richiesta d’aiuto al governo regionale e nazionale.

A sposare la causa degli agricoltori a Menfi anche il Sindaco Vito Clemente che ha dichiarato: “Chiediamo una maggiore attenzione per questo grave problema che riguarda l’agricoltura, fonte di sostentamento del territorio. Vogliamo sensibilizzare il governo regionale e ci siamo già attivati per l’apertura di un tavolo tecnico per risolvere la questione del lago arancio consenta a tutti di sedersi a un tavolo per una soluzione definitiva”.