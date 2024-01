Riattivazione illuminazione, prosegue la riaccensione delle strade a Marinella

di: Redazione - del 2024-01-23

Prosegue la manutenzione e la conseguente riaccensione dell'illuminazione di alcune strade di Castelvetrano e borgate di Marinella di Selinunte e Triscina. Nella serata di ieri una nota sui social dell'Amministrazione ha informato:

"che a cura dei manutentori della società convenzionata Enel Sole assistiti dal personale della V Direzione proseguono i lavori (extra canone) scaturenti dall'approvazione del Piano tecnico come da Delibera di Giunta nr. 232 del 20 novembre 2023. Da questa sera a Selinunte riaccende la via Diogene e la via Socrate".