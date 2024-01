Prima Categoria, la Belice Sport dei giovani ferma la forte Margheritese

di: Redazione - del 2024-01-23

Il Partanna dei giovani ferma la corazzata Margheritese e punta ai play off. Nonostante siano andati via per diverse ragioni, calciatori come Carovana al Marsala alla corte di Brucculeri, Genco per motivi di studio ed altri come Messima, Russo e La Bella, mister Alesi, non si è arreso e punta sui giovani, anche

se in contropartita sono arrivati Fratello e Bono.

Un 3-3 in un derby giocato al Madonna delle Grazie di Partanna, chiesto dalla Margheritese per indisponibilità del proprio impianto, lascia il rimpianto al Partanna, che sulla carta giocava in trasferta, per essere stato in vantaggio per due a zero con un gol iniziale spettacolare di testa alla “Gigi Riva”

di Filippo Salvo” ex folgorino.

Poi la parata del rigore di Longo ha mandato in delirio i tifosi partannesi. Ma la Margheritese con giocatori molto esperti come il bomber Zinna, alla fine anche godendo di un secondo penalty, ha acciuffato il pari. Mister Alesi alla fine mastica un pò amaro ma contento di potere puntare sulla voglia di tanti giovanissimi, che lo seguono e che vogliono continuare regalare soddisfazioni ai propri tifosi.