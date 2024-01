Castelvetrano, emozioni e partecipazione per la benedizione degli animali presso la Chiesa di S. Francesco da Paola

di: Redazione - del 2024-01-21

In tantissimi lo scorso 17 Gennaio hanno partecipato all’evento di benedizione degli animali presso la Chiesa di San Francesco da Paola a Castelvetrano. In un periodo in cui si è avuto notizia di maltrattamenti, uccisione di cani e gatti in Sicilia e non solo una bella risposta da parte di tanti castelvetranesi grazie ad una pregevole iniziativa portata avanti per il terzo anno da Don Giacomo Putaggio:

“E’ il nostro modo per ringraziare Dio per il dono degli animali un tempo fondamentali per il lavoro nelle campagne e non solo, mentre oggi sempre più nel cuore delle famiglie e dei bambini. In Chiesa ho benedetto cani, gatti, canarini, conigli e non solo. Una presenza importante di persone che mi inorgoglisce”.

Felici anche tante mamme che insieme ai figli hanno accolto amici a quattro zampe. Tra queste Elisa Spanò: "Da un anno abbiamo adottato Candy, cirneca nana, di un anno e il fratello Tommy adottato dai miei genitori. Sta crescendo insieme ai miei figli Gabriel (in foto sopra) e Francesco. La benedizione è stata emozionante e ricorderemo per sempre questo momento. Gli animali meritano amore e rispetto e sin da piccoli i nostri figli devono imparare a rispettarli e amarli”.