Menfi, investe il vicino di casa con l'auto e poi lo colpisce a pugni. Uomo trasportato in Ospedale a Sciacca

di: Redazione - del 2024-01-21

Investie volontariamente un uomo con l'auto poi lo colpisce a pugni e alla fine viene fermato. L'episodio è avvenuto a Menfi intorno alle ore 9:30. Ssul posto sono intervenuti i Carabinieri. L'uomo V. R. aggredito è stato trasportato d'urgenza presso l'Ospedale di Sciacca.

Il sig. V.R. si trovava davanti la propria abitazione sita in Via Michelangelo di Menfi, intento ad aprire lo sportello della propria autovettura, quando all'improvviso è stato travolto da una macchina Ford Fiesta condotta dal vicino di casa Sig. A.G., poi è anche sceso dall'auto e l'ha ripetutamente colpito con pugni alla testa, subito dopo si è dato alla fuga. Dopodichè è scattato l'allarme al personale del 118 e alle forze dell'ordine intervenuti sul posto.

L'uomo investito, ha riportato la rottura del bacino, e traumi gravi in varie parti del corpo. I Carabinieri che hanno avviato le indagini hanno identificato il conducente che si sarebbe reso responsabile dell'investimento e della aggressione.

Si tratta di A.G. vicino di casa della vittima, dopo avere commesso il fatto si era barricato nella propria abitazione.

Le condizioni del ferito sono gravi ma non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita. L'uomo che è stato investito volontariamente, è assistito dal legale di fiducia Avv. Giuseppe Buscemi. Quali siano stati i motivi della condotta illecita, non sono ancora completamenti chiari.