Pro Loco Castelvetrano Triscina, consegnato il cavallo all'associazione A.I.A.S. di Castelvetrano

di: Redazione - del 2024-01-22

L’associazione ProLoco Castelvetrano Triscina sabato 20 Gennaio ha finalmente convalidato la consegna del cavallo presso il Centro A.I.A.S. di Castelvetrano. Lo scorso 27 Ottobre si é svolta nello Stadio Paolo Marino di Castelvetrano una partita di Beneficenza con la presenza della Nazionale Angeli della tv organizzata dall’Associazione ProLoco Castelvetrano Triscina, lo scopo di questa partita fu proprio destinato ai bambini del Centro A.I.A.S. di Castelvetrano per l’acquisto di un Cavallo per l’Ippoterapia.

Per fortuna ancora una volta l’iniziativa si é svolta nel migliore dei modi e si è riusciti ad ottenere il risultato desiderato. Il Presidente Nino Romano “dell’Associazione ProLoco Castelvetrano Triscina“ in occasione di questa riuscita "vuole ringraziare la Presidente Angela Puleo del Centro A.I.A.S. per aver preso in mano l’inziativa e aver dato la possibilità di dare il nostro contributo per questa Struttura che accoglie e da aiuto ogni giorno a centinaia di persone tra cui bambini.

Il dott. Paolo Pace per averci dato spunto nell’idea dell’acquisto del cavallo per aiutare i bambini in difficoltà. Si ringrazia anche la famiglia Sacco che ha dedicato un contributo personale per l’ acquisto del cavallo.

Al dottor Antonino Devile per il suo impegno e la sua collaborazione avendo particolarmente a cuore l’iniziativa. Tutte le Scuole di Castelvetrano e la Selinunte Italia di Basiricó Vincenzo per aver partecipato e aver permesso la realizzazione di tutto ciò".