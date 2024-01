(VIDEO) 25° Anniversario Keidea, le interviste a Rizzo, D'Ambrosio e Di Benedetto

di: Redazione - del 2024-01-25

Bella manifestazione oggi organizzata dall'azienda Keidea in occasione del 25esimo anniversario dalla fondazione.

Un modo per ricordare l'impegno di una delle più grosse aziende del territorio che continua a dare lavoro e sicuramente continua ad essere un punto di riferimento del Belice e non solo, grazie alla famiglia Rizzo che ha creduto in questa scommessa sul territorio.

Le interviste di oggi: