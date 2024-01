“Messina Denaro fermato ad un posto di blocco in Provincia di Trapani ma non fu riconosciuto”. Le rivelazioni del Magistrato De Lucia

del 2024-01-25

Nel corso di un incontro con i ragazzi delle scuole di Casal di Principe, in provincia di Caserta, il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia ha rivelato che Matteo Messina Denaro circa 7 anni fa era stato addirittura fermato a un posto di blocco in provincia di Trapani.

Il boss, tuttavia, non fu riconosciuto dai carabinieri che controllarono il suo documento. Tutto era sembrato in regola.

Le ricostruzioni visive del boss per quanti possibili verosimili non erano effettivamente identiche al suo viso e non era facile per le Forze dell’ordine il riconoscimento magari in un posto di blocco serale.