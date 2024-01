Locali Sistema delle piazze, ecco il nuovo bando. Ribassati i canoni

di: Redazione - del 2024-01-26

In foto: Il sistema delle piazze a Castelvetrano

Un nuovo bando pubblico per l’assegnazione in concessione dei locali comunali ubicati nel centro storico di Castelvetrano - Sistema delle Piazze. Nel bando i locali a disposizione per la concessione sono contraddistinti con i numeri 3, 4, 5, 6, si tratta dei locali comunali ubicati nel Sistema delle Piazze, sia ubicati nella piazza Carlo d'Aragona Tagliavia e nella piazza Umberto I.

Allegati

La concessione avrà la durata di anni 9, rinnovabile per eguale periodo ed il canone di concessione andrà dai 928 euro ai 7 mila per il locale più grande.

Agli aggiudicatari sarà anche affidata la gestione, manutenzione e custodia dei bagni pubblici siti

nell’adiacente Via Gagini, da porre al servizio dell’attività. Il concessionario potrà portare in detrazione dal canone annuo come sopra determinato l’importo degli eventuali lavori di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per la messa in funzione dell’immobile oggetto di concessione.