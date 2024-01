Illuminazione strade, diversi lavori a Castelvetrano e nelle borgate di Selinunte e Triscina

di: Elio Indelicato - del 2024-01-26

Al via a Castelvetrano e nelle borgate di Triscina e Marinella di Selinunte una serie di lavori che riguarderanno l’ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica. Si tratta di interventi soprattutto grazie a fondi comunali.

A tal proposito abbiamo ascoltato l’assessore Nino Manuzza: "Fondi ottenuti grazie ad un risparmio emerso dalla revisione del Piano Tecnico Economico con la Società Enel Sole ,che ha in convenzione con il Comune l’affidamento e la manutenzione del servizio di pubblica illuminazione. Questi lavori alcuni di ripristino, pensiamo poterli ultimare entro la fine del mese di marzo".

Una somma impegnata di circa 82 mila euro che non riguarda la via dei Templi, dove attraverso un finanziamento del Pnrr, l’Amministrazione ha ricevuto la somma di 130 mila euro. L’importo servirà per l’efficientamento energetico dei punti luce a partire dall’Istituto Alberghiero e fino alla rotonda, svincolo per Agrigento.

In questo tratto saranno sostituiti i corpi illuminanti, dove non funzionanti, le batterie ed è previsto anche la tinteggiatura dei pali. A Castelvetrano sono stati programmati, una serie di interventi come nella via Termini, in parte al buio, in un tratto di via Campobello. E’ previsto anche la manutenzione dei punti luce nella via Cirillo.

A Marinella di Selinunte già terminati o quasi i lavori in via Diogene e via Socrate ,mentre, si riaccenderanno i punti luce nella via Cavallaro e nel tratto di strada sulla SS 115 per Selinunte ,nei pressi della Giara.

A Triscina tra le priorità la via 4 al buio, mentre ritornando a Castelvetrano, tra i lavori da effettuare, ci sono quelli della via Gentile della via Liguria e Piemnote in contrada Giallonghi dove viene assicurato, dallo stesso assessore, che verrà ripristinata l’illuminazione dell’attiguo campetto di Basket, così come

ritornerà la luce nel parcheggio di via Piersanti Mattarella.