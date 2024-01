La filiera agroalimentare, domenica a Castelvetrano, per alzare la voce di protesta

del 2024-01-26

(ph. manifestazione 2022 agricoltori)

Protesta filiera agroalimentare a Castelvetrano: Il Mondo Agroalimentare siciliano Alza la Voce! E' lo slogan con il quale il Comitato spontaneo lavoratori consumatori siciliani ha organizzato una manifestazione di protesta domenica 28 gennaio a Castelvetrano.

Agricoltori, allevatori, pescatori, aziende agricole, trasformatori, trasportatori, commercianti, settore della ristorazione e operatori turistici si riuniscono tutti a Castelvetrano per far risuonare un grido di dolore e resistenza, si vuole cosi smuovere l'opinione pubblica alla consapevolezza: "Il comparto agroalimentare esiste, non si arrende e combatte per i propri diritti! la Sicilia alza la voce!"

In uno stato di abbandono percepito nei confronti del settore agroalimentare, da politiche regionali a nazionali ed europee, ci troviamo uniti nella denuncia di un sistema che non ci tutela e ci soffoca. Aumenti delle tasse, del gasolio, prezzi insostenibili della produzione, danni alla viticoltura, introduzione di prodotti sintetici e farine di grilli, ci portano al fallimento totale– è ora di dire basta.

Chiamata all'Azione: Facciamo appello a ogni cittadino per sostenere concretamente il nostro comparto agroalimentare: Compriamo Prodotti Italiani, Compriamo Prodotto Siciliano! Mangiare sano è un investimento nella vostra salute e nel nostro futuro.

Dignità, Rispetto, Valorizzazione: Non chiediamo sussidi o mance. Chiediamo dignità, rispetto e valorizzazione del nostro prodotto siciliano e italiano. Vogliamo investimenti seri in Sicilia, miglioramento delle infrastrutture per la comunicazione, investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio, politiche di sviluppo rurale e territoriale nel pieno rispetto dell'ambiente.

Presenze Istituzionali: Sarà un onore accogliere il Sindaco di Castelvetrano e invitiamo tutti i sindaci della Valle del Belice, alto Belice Val di Sosio, della provincia di Trapani e della provincia di Agrigento a partecipare. La loro presenza dimostra la vicinanza dei sindaci alle comunità e l'importanza di questa lotta per il nostro territorio.

Rivendichiamo il Nostro Futuro: Non siamo qui per elemosine, ma per chiedere dignità, investimenti e sviluppo! Siamo pronti a lottare per il futuro delle nostre terre, delle nostre famiglie e della nostra Sicilia!

Custodi del Territorio e delle Tradizioni: Gli agricoltori, gli allevatori, i pescatori sono i custodi del nostro territorio e delle nostre tradizioni. Lottiamo non solo per il presente, ma per dare un futuro migliore ai nostri figli.

Domenica a Castelvetrano, faremo sentire la nostra voce, forte e chiara: Il comparto agricolo, della zootecnia, della pesca, e tutta la filiera agroalimentare c'è, noi non ci arrendiamo! La Sicilia alza la voce!