Verso Amministrative 2024, questa sera in diretta Francesco Bongiorno (FdI) e Marco Campagna (PD)

di: Redazione - del 2024-01-26

Continuano gli appuntamenti in diretta live di CNews.it “Verso Amministrative 2024” di approfondimento politico in vista delle prossime elezioni comunali in programma nella primavera 2024. Ultimo aggiornamento in merito, pare che si vada verso la soluzione del 28 aprile per le comunali, quasi certe le date per le Europee 8 - 9 giugno.

Questa sera in diretta live streaming dalle ore 21:00 presso lo studio di CastelvetranoNews interverranno il dott. Francesco Bongiorno membro del direttivo di Fratelli d’Italia Castelvetrano e l’avv. Marco Campagna attuale consigliere comunale del PD.