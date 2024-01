Messina Denaro, Martina Gentile continuerà a vivere con la figlia

di: Redazione - del 2024-01-24

Nei giorni scorsi aveva destato particolare "sensazione" la notizia della sospensione della responsabilità genitoriale emessa dal Tribunale dei Minori che aveva respinto la revoca promossa dalla Procura nei confronti di Martina Gentile, la giovane insegnante di Campobello, figlia di Laura Bonafede, amica "storica" del boss, ormai defunto, Matteo Messina Denaro.

Secondo quanto si legge nella sentenza: "Non sembra in questo momento incombente la necessità immediata di un allontanamento della bambina con interruzione dei contatti con la madre. Va, infatti, innanzitutto, rilevato che il reato per il quale la Gentile è indagata non è connotato da violenza fisica o minaccia alla persona e, pur potendo determinare negative ricadute, non è direttamente rivolto contro i familiari".

La giovane è ai domiciliari a Pantelleria, luogo d'insegnamento, con l’accusa di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. Il giudice ha dunque lasciato la bimba a casa, ma ha imposto alla donna, di sottoporsi a percorsi di educazione alla legalità.