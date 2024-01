Verso Amministrative 2024, il sindaco Alfano: "Non posso non ricandidarmi"

di: Redazione - del 2024-01-24

"E' giusto che io mi rincandidi, non posso non ricandidarmi". Il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, ai nostri microfoni, nel corso di un'intervista avvenuta, nella mattinata di ieri a Triscina, sul tema della possibile sanatoria delle case abusive ha ribadito la sua volontà di candidatura alle prossime amministrative che in primavera avverranno a Castelvetrano per l'elezione del nuovo governo cittadino.

"Ho cercato sempre di fare le cose con rigore civico. Per me è stato un onere ed al tempo un onore essere il sindaco di una città come Castelvetrano così ricca di storia, mi rende orgoglioso. I cittadini avranno la possibilità di dare un giudizio attraverso il voto a questa amministrazione e nel rispetto della democrazia è giusto che io mi ricandidi per dare l'opportunità ai cittadini di rivotarmi o di non farlo".

Un sindaco uscente che sembra avere le idee chiare, la sua candidatura sembra, dalle proprie parole, essere ormai quasi ufficiale.