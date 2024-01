Amministrative 2024, strada lunga e complessa per la scelta dei candidati a Sindaco. Il punto della situazione

di: Redazione - del 2024-01-28

Tutto il contrario di tutto. Momento di stasi per le alleanze politiche a Castelvetrano in vista delle elezioni amministrative che si terranno in primavera, 28 aprile o 9 giugno le probabili date. Tra smentite, possibili candidature ritenute “premature” e interlocuzioni in corso sia a destra che a sinistra la strada verso l’individuazione dei candidati a Sindaco è ancora lunga e complessa.

A microfoni spenti l’impressione è che ci potrebbero essere più di quattro candidati a Sindaco. A sinistra il dialogo tra Pd e 5 Stelle prosegue a condizione di individuare un candidato alternativo a Enzo Alfano. I 5 Stelle intanto nel fine settimana si sono ritrovati a Mazara del Vallo con i vertici comunali e provinciali per discutere all’interno del partito dei vari disegni di legge all’Ars e per fare un punto in vista delle elezioni comunali nei vari comuni (tra cui proprio Mazara e Castelvetrano)

Il Pd locale però al tempo stesso dialoga con Sud chiama Nord di Cateno De Luca rappresentato a Castelvetrano da Francesco Casablanca con l’obiettivo di ricreare a livello comunale l’alleanza già definita a livello regionale.

In Fratelli d’Italia dal Direttivo comunale a mezzo di Francesco Bongiorno è emersa la volontà di individuare un candidato castelvetranese (escludendo voci di un appoggio ad una ipotetica candidatura a sindaco di Nicola Catania in attesa della sentenza sul presunto caso di incompatibilità).

In Città ad oggi vi sono due anime del partito di cui una fa riferimento a Davide Brillo, da sempre nel partito anche quando erano lontani i numeri attuali di FdI, primo partito in Italia. L’altra corrente fa capo all’On. Nicola Catania e non si esclude una interlocuzione tra le parti al fine di ritrovare la coesione necessaria in vista delle elezioni che si preannunciano agguerrite e divisive.

Molto attivo il percorso civico di Forza Italia, il cui referente Nicola Li Causi, più volte ha ribadito di essere disponibile e se i vertici del partito vorranno non si tirerà indietro dinanzi alla candidatura a primo cittadino.

“Castelvetrano rinasce” ad oggi conta ancora sull’alleanza con la Democrazia Cristiana rappresentata a Castelvetrano da Rosalia Ventimiglia, Obiettivo Città che vuole la candidatura di Calogero Martire, “Ricominciamo insieme” di Lorenzo Rizzuto, Salvatore Ingrasciotta per “Prima l’Italia”, l’Mpa di Raffaele Lombardo e Antonio Giancana per “Castelvetrano Giovani”.

Tra i papabili candidati a Sindaco anche il farmacista Salvino Gancitano che ha annunciato ai nostri microfoni l’intenzione di candidarsi alla carica di primo cittadino.

Qualche indicazione in più nel centro destra potrebbe arrivare la prossima settimana in cui si svolgerà un più ampio vertice nel centro destra in cui si rivedranno le varie forze politiche. Intanto il tempo stringe, la primavera si avvicina e le divisioni aumentano.