Folgore, ennesimo pareggio. Partita con tante occasioni

di: Redazione - del 2024-01-28

Finisce 1-1 la sfida Folgore-Aspra. Una gara stregata per i rossoneri che hanno tante occasioni da goal ma non sono andati oltre il pari. Un primo tempo poi arrembante della Folgore che ha messo in spolvero un buonissimo Traorè. Gancitano fa grida al goal con una "sforbiciata" ma sulla linea di porta un difensore ospite salva miracolosamente.

Nella ripresa alla prima occasione gli ospiti passano in vantaggio con Sanyang che approfitta dell'unico svarione della retroguardia rossonera. La reazione dei folgorini non si fa attendere e con uno dei migliori in campo Achour Bilel la Folgore troverà il pari. Altre occasioni ma la palla oggi non vuole saperne di entrare. Domani Commento & Pagelle.