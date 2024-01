Grave incidente su A-29 prima dello svincolo di Castelvetrano. Distrutte due vetture

del 2024-01-28

Grave incidente sull’A-29 in direzione Castelvetrano poco prima dello svincolo. Coinvolte due vetture. Le auto (in foto) sono andate completa distrutte ma non ci sono stati morti. Le persone coinvolte sono rimaste ferite e giudicate in codice giallo. mentre sul posto ci sono gli agenti della polizia stradale per accertare la dinamica dei fatti. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 21,30. Sul posto la Polizia Stradale di Alcamo.