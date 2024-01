Messina Denaro, la bella vita palermitana di Matteo. Le rivelazioni dell'ultimo interrogatorio

di: Redazione - del 2024-01-29

Matteo Messina Denaro ha raccontato una parte della sua latitanza, 30 anni in poche ore era quasi impossibile ma dal canto suo è riuscito a confermare che non è stato il latitante da bunker o nascondiglio. Messina Denaro ha ribadito di frequentare molto la città di Palermo, sia per condurre la bella vita, fra festini "IN" ma anche per prendersi cura della sua persona.

Come riporta Lirio Abbate, firma prestigiosa su Repubblica, Matteo ha rivelato che in periodo precedente alla chemioterapia avrebbe avuto necessità di uno dei migliori dentisti di Palermo. Uno studio di livello si trova in via Belgio, e proprio lì con il documento di un certo Corseri (o Curseri) si è recato più volte.

"Il dentista non sa nulla di me, mi sono sempre presentato con il nome di Corseri o Curseri, di cui avevo anche il documento".

Nel capoluogo non aveva solo il suo dentista, ma anche il tatuatore nel centro della città. E poi il mare e diverse amicizie. Messina Denaro conferma che la sua vita non ha vissuto solo di mafiosità lasciando intendere ad una normalità.

"Le mie amicizie non iniziano e finiscono solo nel mondo che considerate mafioso, no, non è così, le mie amicizie erano trasversali".

Non poteva mancare la bella vita, la sua presenza in un noto lido all'Addaura, a poche centinaia di metri da quella villa in cui avvenne il 21 giugno 1989 il fallito attentato al giudice Giovanni Falcone. Matteo o come si soleva farsi chiamare non andava da solo, era sempre accompagnato da una presenza femminile.

Secondo Lirio Abbate su Repubblica: "Le indagini hanno accertato che fino all’estate del 2022 si accompagnava a una donna che lo portava in uno stabilimento balneare all’Addaura, sulla costa palermitana".