di: Redazione - del 2024-01-27

Si è spenta Agnese Rita, nota pittrice salemitana, sempre impegnata nel sociale ed ex insegnante di corsi professionali, molto conosciuta in tutto il mondo per i suoi quadri che dipingeva fin da piccola.

È venuta a mancare ieri all'età di 74 anni, dopo una lunga malattia. I funerali saranno oggi alle 15,30 presso la Chiesa Cappuccini di Salemi.