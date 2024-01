(VIDEO) Verso Amministrative 2024, Bongiorno: "Il sindaco non può che essere di Castelvetrano". Campagna: "PD non appoggerà Alfano"

del 2024-01-27

Ieri sera è andata in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione "Verso Amministrative 2024", gli ospiti in studio il dott. Francesco Bongiorno membro del direttivo di Fratelli d’Italia Castelvetrano e l’avv. Marco Campagna attuale consigliere comunale del PD.

"La mia intenzione è quella di candidarmi come consigliere comunale e se mi venisse chiesto non direi no alla candidatura a primo cittadino". Sono questi alcuni passaggi dell’intervista realizzata a Francesco Bongiorno (membro del direttivo locale di Fratelli d’Italia) ieri sera durante il programma “Verso le Amministrative” dal nostro Direttore Elio Indelicato.

Ospite anche Marco Campagna (Pd) che ha confermato il sostanziale diniego del partito democratico all’appoggio della ricandidatura a Sindaco di Enzo Alfano. Non sono mancati gli attacchi dello stesso Bongiorno all’Amministrazione Alfano evidenziando la necessità di rivedere integralmente l’organizzazione degli uffici Comunali, di rivedere il servizio raccolta rifiuti per i costi eccessivi nonostante il servizio oggi venga effettuato in maniera ottimale.

“Il Sindaco di Castelvetrano non può che essere di Castelvetrano” ha concluso Bongiorno alla domanda di una eventuale candidatura dell’On. Nicola Catania in attesa del verdetto della magistratura sulla questione della presunta incompatibilità al momento della sua elezione all’Ars. Parole di apertura di Campagna a una coalizione con “Sud chiama nord” di Cateno De Luca (che vanta al momento vanta 4 consiglieri) e il Movimento 5 Stelle a condizione che si lavori insieme per individuare una nuova figura di candidato a Sindaco.