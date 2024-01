Corso OSS - Operatore Socio Sanitario. Una figura professionale con innumerevoli possibilità di lavoro

di: Redazione - del 2024-01-27

Formasys srl si occupa, da tanti anni, di corsi di qualifica di Operatore Socio Sanitario. L’Operatore Socio-Sanitario (abbreviato in “OSS”) è una figura professionale molto richiesta all’interno di strutture pubbliche e private, o per servizi a domicilio, per l’assistenza a persone non autosufficienti, anziane o malate che necessitano di cure e supporto nello svolgimento delle attività quotidiane. È diventata una figura essenziale in ambito sanitario, infatti è presente in tutte le strutture pubbliche o private del nostro paese.

L'OSS può lavorare in strutture pubbliche e private e dal gennaio 2019 la figura è stata istituita anche nel servizio di sanità militare delle forze armate italiane che, insieme all'Operatore logistico della sanità sostituisce quella dell'aiutante di sanità.

Il piano formativo comprende le lezioni in aula, un tirocinio presso strutture assistenziali e sanitarie, una programmazione delle lezioni che incontra le esigenze dei corsisti e forniamo il materiale didattico necessario.

Tra gli strumenti didattici, troverete in aula: manichino per manovre di rianimazione e primo soccorso defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), per imparare a effettuare la defibrillazione in caso di arresto cardiaco, sedia a rotelle per imparare le manovre di spostamento del paziente, e il letto sanitario per imparare le manovre di spostamento di un paziente allettato ed effettuare un corretto rifacimento delle lenzuola.

Gli argomenti trattati nei corsi riguardano 4 aree tematiche: l’area socio-culturale; l’area psicologico-sociale; l’area igienico-sanitaria; l’area tecnico-operativa. I nostri docenti sono altamente qualificati, professionisti nel settore sanitario-riabilitativo e sociale e con pluriennale esperienza nella formazione professionale.

A completamento corso, ti sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale, dalla Regione Sicilia.

Il corso O.S.S. 1000 ore è già iniziato nella nostra sede di Castelvetrano e sono rimasti pochi posti disponibili. Per qualsiasi informazione potete contattare le nostri sedi.

Le Sedi:

Alcamo

Viale Italia, 35

0924.24638

Castelvetrano

Via Virgilio Titone, 5

0924.81347

Trapani

Via Barcellona 26, Casa Santa – Erice

0923.581106