Festival di Sanremo 2024: cantanti, ospiti e favoriti

di: Luca Beni - del 2024-01-29

Siamo sempre più vicini al momento in cui si alzerà il sipario della 74° edizione del Festival di Sanremo. Presentatore e direttore artistico, per il quinto anno consecutivo, sarà Amadeus. La prima serata è in programma il prossimo 6 febbraio, l’ultima della finale il 10 febbraio. Da tempo sono stati svelati i nomi dei 30 cantanti in gara, composti da 27 big ed i 3 vincitori di Sanremo Giovani.

È prevista la partecipazione di Fiorello, in veste di co-conduttore, nella quinta e ultima serata. Marco Mengoni invece affiancherà Amadeus in quella inaugurale. Ufficializzate anche le altre tre co-conduttrici di Sanremo 2024: Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino.

Cantanti in gara: i favoriti

I cantanti in gara a Sanremo 2024 saranno in totale 30, un numero più elevato rispetto alle passate edizioni. Molti i nomi celebri ed amati dal pubblico di tutte le età, fra cui quelli di Fiorella Mannoia, Emma, Renga e Nek, Il Volo, Alessandra Amoroso, Negramaro, Annalisa e Loredana Berté, tanto per citarne alcuni.

Ci sono stati già i preascolti da parte della stampa specializzata, dunque la situazione in merito ai favoriti per il successo finale sembra essere un pò più chiara. I Bookmakers hanno infatti pubblicato le quote Sanremo 2024 per i vincitori della celebre kermesse musicale. La candidata più quotata per la vittoria è la bravissima Annalisa. In rapida crescita le chances di Angelina, la giovanissima cantante uscita dalla scuola di Amici, figlia dell’amato ed indimenticato Mango.

Sul gradino più basso del podio si piazza invece Geolier, popolare rapper italiano, seguito da Alessandra Amoroso ed i Negramaro. Questi i cinque nomi considerati dai siti di betting fra i principali candidati alla vittoria di Sanremo di quest’anno.

Ospiti Sanremo 2024

Diversi gli ospiti che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2024, nel corso delle cinque serate della manifestazione canora. Fra i nomi più attesi quelli di Lazza, secondo classificato nella scorsa edizione con il brano “Cenere”. Giovanni Allevi e Bob Sinclar sono altri due personaggi molto graditi al grande pubblico.

Ci saranno inoltre le esibizioni di Bresh, Paola & Chiara ed il ritorno di Eros Ramazzotti, già presente lo scorso anno nel duetto con Ultimo. Arisa, Tananai e Gigliola Cinquetti gli altri nomi sicuri di esserci nell’edizione 2024. Non mancheranno certamente altre sorprese nei giorni che precederanno il debutto ufficiale della kermesse, a breve dovrebbe essere annunciato anche il nome di una grande star internazionale.