Castelvetrano, in bando terreni, fabbricati rurali ed immobili a vario uso confiscati alla criminalità organizzata

di: Comunicato Stampa - del 2024-01-31

Il Responsabile della Direzione Organizzativa I, avv. Maika Giacalone, rende noto che giorno 07 febbraio 2024 alle ore 9:00, presso la sede della Direzione Organizzativa I sita nei locali di Piazza Matteotti, ex Chiesa San Leonardo, proseguiranno i lavori relativi alla gara per l’assegnazione degli immobili confiscati in oggetto indicati, come da verbale della Commissione Esaminatrice in pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente ed all’Albo Pretorio on line dal 18 c.m.

Il presente bando pubblico è finalizzato all’individuazione di enti e/o associazioni a cui assegnare in concessione d’uso a titolo gratuito, per finalita’ sociali, “n. 9 beni immobili costituiti da n. 72 unita’ di terreni, fabbricati rurali, immobili a vario uso, comprensivi delle relative pertinenze e degli edifici non censiti”, confiscati alla criminalita' organizzata e trasferiti al patrimonio del comune di Castelvetrano ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159