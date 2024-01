Folgore-Aspra, Commento & Pagelle | VIDEO Intervista post gara

di: Redazione - del 2024-01-29

La Folgore pareggia ancora, quinto 1-1 consecutivo, il dodicesimo stagionale contro i fanalino di coda Aspra giunto a Castelvetrano con il chiaro intento di non perdere. I rossoneri di Colombo specialmente nel primo tempo tentano la via della rete trascinati da un buon Traorè, all'esordio dall'inizio. Le occasioni per la Folgore da notare sono diverse due di Fofana, ed una volè di Gancitano salvata miracolosamente da un difensore ospite.

Nella ripresa la doccia fredda che manda in esasperazione il pubblico rossonero. Sanyang approfitta di uno svarione difensivo, un'uscita azzardata del difensore Cinquemani, lascia un corridoio in cui l'attaccante ospite prende il tempo a Giuffrida e batte Pizzolato in uscita. Il tecnico Colombo ha una reazione con un gruppo di tifosi e nasce un'animato diverbio e nel momento delicatissimo la Folgore non si disunisce e trova il varco giusto con Achour per pareggiare.

Dal pareggio fino al 96esimo i rossoneri tentano di bucare il muro eretto, l'occasione ghiotta sui piedi di Fofana che a botta sicura manda il pallone vicinissimo al palo. Proprio allo scadere la maglia tirata a Santangelo non viene giudicata fallo da rigore come nel primo tempo quando Fofana è stato visibilmente strattonato, facendo gridare al rigore.

PAGELLE ROSSONERE

PIZZOLATO 6: sporca i guanti solo in occasione di un tiro dell'ex Tomasino. Nulla può fare sul goal del vantaggio ospite. Cerca sempre di fare il difensore che imposta anche se a molti in tribuna il suo lavoro extra non piace. SUPERBO.

CHIEFFO 6: tre interventi senza badare al sottile. Duella garantendo sicurezza al reparto. MASCHIO.

GIUFFRIDA 6: Sanyang gli prende il tempo ma il goal non nasce assolutamente da una sua disattenzione. Torna al centro della difesa e non dispiace. ATTENTO.

MANISCALCO 6: qualche punizione dalla sinistra poteva essere mandata in area con più precisione ma non tira il fiato per arrivare fino al fondo. ABILE.

CINQUEMANI 6: quell'uscita è l'unico neo di una gara che lo vede sempre attento e preciso nel chiudere. Cerca anche d'impostare sulla corsia di pertinenza. RISOLUTO.

ACHOUR 7,5: fin dal fischio iniziale si vede che sta bene, corre e lotta ovunque e dovunque, sbroglia situazion difficili, e nei duelli conquista sempre la sfera. Trova il goal con un tiro preciso. ARPIONE.

BARGIONE 6,5: è il classico calciatore che divide nel giudizio il pubblico, c'è chi lo cambierebbe subito e chi invece è compiaciuto del suo modo di cercare la giocate. Nella ripresa cresce ma dopo due settimane di stop è costretto ad uscire. VIRTUOSISMO.

TOURE' 6,5: buona prestazione del calciatore che in mediana non risparmia corsa e sudore. A centrocampo la sua densità è interessante. TAMPONE.

FOFANA 5,5: 4 palle goal, in due poteva fare meglio, nelle restanti sceglie la soluzione giusta ma la mira non lo accompagna. AVARIZIA.

TRAORE' 6,5: dura un tempo la sua partita per via della condizione ancora da sistemare. Fa vedere di essere davvero un calciatore che fra le linee sa ben giocare. Difficile togliergli il pallone. POLPO.

GANCITANO 6,5: non si risparmia e fino a quando è in campo è in partita. Ha fatto gridare al goal con una semi rovesciata che poteva mandare lo stadio in delirio e forse cambiare tutto. Un difensore quasi per caso toglie la palla dall'angolino. SFORTUNATO.

SANTANGELO 6: non trova il varco giusto ma ha il merito di servire la sponda ad Achour per il pareggio. ADAGIO.

LUPO S.V.

SPANO' S.V.

COLOMBO 5: la tensione gli ha giocato brutti scherzi, la reazione contro qualcuno in tribuna non è stata bella. A fine partita non vuole parlare con la stampa. ADIRATO.

INTERVISTA POST GARA: