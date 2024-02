Gruppo elettrogeno o generatore di corrente: differenze e vantaggi da conoscere

di: Francesco Accardi - del 2024-02-01

L'elettricità è essenziale per numerose operazioni, ma in molte situazioni potrebbe non essere disponibile, come in caso di blackout, lavori o malfunzionamento. In queste circostanze, l'uso di generatori di corrente o gruppi elettrogeni diventa necessario.

Entrambe le apparecchiature operano grazie a un motore termico alimentato da combustibile (come diesel o benzina) e a un inverter che trasforma il moto in corrente elettrica. L'efficienza tra generatori e gruppi elettrogeni dipende dalle esigenze specifiche dell'utilizzatore.

Cosa si intende per gruppo elettrogeno?

Il gruppo elettrogeno rappresenta una soluzione versatile per la produzione di energia elettrica in modo autonomo, poiché dà la possibilità di rendersi indipendenti dalla rete elettrica pubblica.

Tra le varie tipologie disponibili, i gruppi elettrogeni da 10 kW sono particolarmente ideali per abitazioni e piccoli esercizi commerciali, ma anche quelli da 6 kW non sono da meno per la casa.

Affidarsi agli esperti del settore per valutare una soluzione in tal senso è consigliabile: un gruppo energetico Ecoflow potrebbe rappresentare una svolta in termini di efficienza, per prendere in mano il controllo dei consumi e ridurre le bollette.

I settori di maggiore impiego per i gruppi elettrogeni sono l'industria e la sanità. In ambito industriale, dove la continuità dell'alimentazione è critica, questi dispositivi fungono da fonte ausiliaria in grado di compensare eventuali cali di tensione o interruzioni della rete elettrica.

Nell'ambito sanitario, la presenza di gruppi elettrogeni diventa cruciale per garantire l'alimentazione costante di impianti e strumentazioni essenziali, contribuendo così a mantenere livelli di sicurezza e funzionalità ottimali.

Cosa si intende per generatore di corrente

I generatori di corrente costituiscono attrezzature compatte che si distinguono principalmente in base alla potenza che sono in grado di generare. I modelli più piccoli sono progettati per produrre da 1 a 5 kilowatt (Kw), e sono destinati a una vasta gamma di applicazioni.

Inoltre, esistono generatori intermedi che possono erogare fino a 15 Kw di potenza, coprendo esigenze più impegnative in vari settori.

I generatori di corrente vengono usati in svariati settori, tra cui l'edilizia, la cantieristica e la manutenzione del verde. La loro versatilità si estende anche al campo degli eventi, dove spesso vengono sfruttati per alimentare strutture e impianti temporanei.

Quali sono le differenze tra gruppo elettrogeno e generatore di corrente?

Le differenze tra un gruppo elettrogeno e un generatore di corrente vanno oltre la semplice grandezza e la potenza, coinvolgendo aspetti come la frequenza di utilizzo e le applicazioni specifiche.

Innanzitutto, per quanto riguarda la grandezza e la potenza, i generatori di corrente sono dispositivi più compatti e facilmente trasportabili, ideali per situazioni in cui è necessario produrre una quantità limitata di elettricità.Questi sono spesso impiegati in contesti temporanei o per utilizzi occasionali.

D'altra parte, i gruppi elettrogeni sono versioni più grandi e ingombranti, progettati per generare potenze notevolmente superiori rispetto ai generatori. Questa dimensione maggiorata li rende adatti per applicazioni più robuste e continue.

La frequenza di utilizzo è un altro fattore distintivo tra i due. I generatori di corrente sono concepiti per un utilizzo sporadico e non intensivo. Rappresentano la scelta appropriata quando si necessita di una fonte di alimentazione temporanea o di emergenza.

I gruppi elettrogeni sono progettati per un impiego continuo ed intensivo, spesso integrati come alimentazione ausiliaria per impianti e strumentazioni critiche, garantendo una fornitura costante di energia anche in situazioni in cui la corrente di rete è instabile o assente.

Gruppo elettrogeno: vantaggi e tipologie

Il gruppo elettrogeno rappresenta un'importante risorsa per garantire un flusso continuo di energia elettrica a uffici, abitazioni, aziende e altre strutture nel caso in cui la rete pubblica dovesse subire un'interruzione o danneggiarsi.

Settori critici come aeroporti, ospedali e grandi infrastrutture adottano spesso gruppi elettrogeni come misura preventiva per assicurare un funzionamento continuo in situazioni di emergenza o di instabilità della rete elettrica.

Oltre all'utilizzo in contesti critici, i gruppi elettrogeni sono versatili e utili anche in eventi pubblici, fiere, campeggi e cantieri.

Il gruppo elettrogeno da 10 kW è una soluzione versatile per coprire le esigenze di alimentazione di un immobile o di una piccola attività, fungendo sia da riserva anti-blackout che come alternativa all'alimentazione di rete tradizionale.

Le tipologie di gruppo elettrogeno più comuni per questa portata sono il gruppo elettrogeno a motore a scoppio e il gruppo elettrogeno solare.

Il gruppo elettrogeno basato su motore a scoppio

Il gruppo elettrogeno a motore a scoppio funziona tramite la trasformazione dell'energia termica generata dalla combustione del combustibile (solitamente benzina, gasolio, gpl o metano) in energia elettrica.

Il motore a scoppio alimentato dal combustibile muove un alternatore, il quale converte l'energia meccanica in energia elettrica. Questo tipo di gruppo elettrogeno è comune nei cantieri, ma presenta svantaggi come il rumore e l'inquinamento prodotto dal motore termico in continua attività.

Il gruppo elettrogeno solare

Il gruppo elettrogeno solare è una soluzione ecologica ed economica che sfrutta pannelli fotovoltaici, sistemi elettronici e batterie. L'assenza di combustibili fossili rende questo tipo di generatore ecologico al 100%, con l'unico impatto ambientale derivante dal processo produttivo, non emettendo gas serra o altri inquinanti atmosferici.

Unico svantaggio è la dipendenza dal sole, ma questo può essere superato aumentando il numero di pannelli solari e introducendo un sistema intelligente di batterie per conservare l'energia prodotta.

Generatore di corrente: vantaggi e tipologie

I generatori di corrente diventano essenziali per eseguire lavori di giardinaggio e manutenzione che richiedono l'utilizzo di corrente elettrica. Questi dispositivi sono un valido alleato in situazioni di emergenza e permettono di lavorare agevolmente in luoghi sprovvisti di corrente.

Inoltre, sono preziosi per chi viaggia in camper o pratica il campeggio, offrendo la comodità della corrente elettrica anche in ambienti non dotati di collegamento elettrico.

I generatori a benzina possono essere valutati da coloro che non necessitano di un utilizzo continuo. Questi generatori sono economici, sebbene richiedano una spesa maggiore per l'acquisto del carburante.

È importante considerare che il motore di un generatore a benzina opera a ritmi più elevati ed è più complesso rispetto a un motore diesel: aumenta anche la possibilità di guasti o rotture.

D'altra parte, i generatori di corrente alimentati a gasolio sono consigliati per usi più intensivi. Questa categoria di generatori impiega un combustibile più conveniente e presenta motori notevolmente affidabili, con minori esigenze di manutenzione rispetto ai modelli a benzina. Tuttavia, tendono a essere più rumorosi rispetto a quelli a benzina.

I generatori a GPL, sebbene meno diffusi, presentano caratteristiche diverse rispetto ai tradizionali generatori a benzina e gasolio. Il GPL è un combustibile economico, con un consumo notevolmente ridotto. Il loro impatto ambientale è più limitato, con emissioni di gas di scarico quasi assenti e fumi privi di odori sgradevoli.