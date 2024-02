14 anni e 4 mesi, la pena chiesta per l'autista di Messina Denaro

di: Redazione - del 2024-02-03

Il PM della DDA di Palermo, Piero Padova ha formalmente chiesto 14 anni e 4 mesi per Giovanni Luppino, l'autista di Messina Denaro che il giorno della cattura dell'ex superlatitante si trovava in sua compagnia nei pressi della clinica La Maddalena. Dal favoreggiamento iniziale, la posizione del mediatore di olive di Campobello di Mazara si è via via aggravata.

Dalle indagini sono emersi tanti particolari che hanno annientato la difesa dello stesso che fin dall'inizio ha riferito di essersi messo a disposizione per ragioni umanitarie e che non sapeva chi realmente fosse l'uomo che ha accompagnato presso la clinica. Le risultanze dei controlli sulle celle telefoniche hanno rivelato che Luppino almeno una cinquantina di volte avrebbe fatto l'autista in direzione Palermo a Matteo Messina Denaro.

Su Luppino ci sono anche altri aspetti che ne aggravano la posizione: alcune dichiarazioni di testimoni che hanno affermato in udienza che lo stesso avrebbe chiesto del denaro proprio per sostenere la latitanza del boss.

