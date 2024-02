Castelvetrano non sarà presente alla Bit di Milano. Alfano: “Senza fondi per mancata approvazione bilancio e rendiconto”

di: Redazione - del 2024-02-03

Tutto pronto per la Bit di Milano, tranne la partecipazione del Comune di Castelvetrano, costretto a dare forfait.Il tutto segue ad una manifestazione d’interesse pubblicata sul portale del Comune con la quale si invitavano gli operatori del settore agroalimentare turistico e culturale, a partecipare, a loro spese, all’evento dal 4 al sei febbraio.

Una bella vetrina ma pare annullata. Il presidente della IV Commissione Marco Campagna ha programmato per martedi prossimo un incontro con l’assessore alla cultura e turismo Giusy Cavarretta per avere dei lumi sulla vicenda.

Sul tema il chiarimento del sindaco Enzo Alfano: "La gestione provvisoria e la mancata approvazione del bilancio di previsione 20 23 -20 25, quindi l’impossibilità di impegnare le somme necessarie, non ci consentirà di essere presenti alla bit, principale vetrina per il turismo internazionale. Il DUP propedeutico per il bilancio era stato all’OdG del Consiglio Comunale che non ha raggiunto in ambedue le giornate il numero legale. Sperimenteremo altri percorsi per dare continuità alle attività portate avanti e lustro alla nostra straordinaria città. Tra questi il turismo delle radici, cui ha partecipato l’assessore al turismo invitata alla Farnesina a seguito di una nostra adesione e progettualità ma anche con le attività del distretto turistico SelinunteSciacca con la neo presidente Giusi Cavarretta". La stessa Cavarretta non manca di esprimere rammarico per una importante occasione persa.

Tra gli eventi previsti lunedì alle ore 14.30 era in programma, nello stand della Provincia di Trapani, l’appuntamento del Comune di Castelvetrano: “Azioni sinergiche per un'offerta turistica integrata di beni culturali, paesaggio ed enogastronomia” con Enzo Alfano, sindaco del Comune di Castelvetrano; Giusy Cavarretta, Assessore al turismo, Alberto Samonà, giornalista e scrittore, Furio Massimo Garbagnati, Chief executive officer del gruppo Weber Shandwick e Sade Mangiaracina, artista. Se ne parlerà il prossimo anno.