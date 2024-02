“Una preghiera per Castelvetrano e le sue famiglie”. Mamma castelvetranese incontra Papa Francesco

di: Redazione - del 2024-02-02

La famiglia Amoroso ha partecipato a Roma, in Vaticano, all'udienza speciale con sua Santità Papa Francesco. Ieri il Santo Padre ha incontrato e benedetto Alfonso ed Alyson intorno alle 9 nella Santa Sede Vaticana.

Giovanni Amoroso e la sua compagna Sharon Falco, originaria dì Castelvetrano, hanno chiesto al Santo Padre di pregare per la comunità bivonese e castelvetranese e per le famiglie ed i figli di Bivona e Castelvetrano.

"Ho incontrato il Santo Padre prima dell’udienza, abbiamo scambiato alcuni pensieri e sono rimasto senza parole. Io non sono credente, i miei figli non devono prendere esempio da me ecco perché oggi siamo qui".