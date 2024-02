Previste chiusure carreggiate per ispezioni gallerie su A29 Dir. Alcamo - Trapani. Ecco orari e percorsi alternativi

di: Redazione - del 2024-02-02

In conseguenza delle esigenze derivanti dalle ispezioni delle gallerie, è stata ordinata la chiusura delle carreggiate dell'Autostrada A29 Dir. Alcamo - Trapani. Di seguito alcune informazioni utili alla viabilità:

Con decorrenza oggi 03/02/2024, nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo, è ordinata la chiusura della carreggiata in direzione Trapani tra lo Svincolo di Fulgatore (km 21+300) e lo svincolo di Dattilo (km 28+100).

Con decorrenza 4/02/2024 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo, ordina la chiusura della carreggiata in direzione Alcamo tra lo Svincolo di Dattilo (km 28+100) e lo Svincolo di Fulgatore (km 21+300).

Percorsi alternativi consigliati:

Chiusura della carreggiata in direzione Trapani: uscire allo svincolo di Fulgatore, percorrere la 5.5.113 in direzione Trapani, Via Liberta, Via Garibaldi, Via Gencheria e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Dattilo;

Chiusura della carreggiata in direzione Alcamo: uscire allo svincolo di Dattilo, percorrere Via Gencheria, Via Garibaldi, Via Liberta, la SS113 e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Fulgatore.