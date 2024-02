Folgore torna sconfitta da Marineo. Non si escludono decisioni importanti

di: Redazione - del 2024-02-04

Con un goal al 40esimo minuto del primo tempo, il Marineo batte i rossoneri scavalcandoli in classifica. Gara maschia avara di occasioni da goal. Nella ripresa il tecnico Colombo (in tribuna squalificato) rimescola le carte e la Folgore tenta di trovare la via della rete del pareggio con Gancitano, Giuffrida e Lovisi hanno avuto sui piedi la palla del pareggio.

Momento difficile per la Folgore e non si escludono decisioni importanti nelle prossime ore.