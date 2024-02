Castelvetrano, forzata porta d’ingresso alla Benetton. Ladro in azione nella notte

del 2024-02-05

Furto nella notte all'interno del negozio Benetton di via Vittorio Emanuele a Castelvetrano. Un ladro ha portato via capi di abbigliamento. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno visionando le telecamere della zona. Epsiodio che si aggiunge a quello avvenuto nella notte fra venerdì e sabato quando ignoti (clicca qui per leggere la notizia) hanno tentato di entrare all'interno di una profumeria arrecando danni alle vetrine.