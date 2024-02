Auto si ribalta dopo scontro con trattore sulla SS 115 Castelvetrano - Menfi. Due ambulanze sul posto

del 2024-02-06

Tamponamento auto contro trattore, finisce ribaltata. Incidente questa mattina sulla scorrimento veloce Castelvetrano Menfi, direzione Menfi in prossimità dello svincolo di Partanna. L’incidente verso le 7:30. L’auto per cause da accertare, è finita con il tamponare un trattore che proseguiva nello stesso senso di marcia. A seguito dell’urto l’auto si è capottata. Sul posto sono intervenute due ambulanze e Vigili del fuoco di Castelvetrano. Fonte: Il futuro dipende da te