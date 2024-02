Sanremo 2024, dalla fanfara dei carabinieri ad Amadeus che va da Fiorello, la scaletta della prima puntata

di: Redazione - del 2024-02-06

Tutto pronto per il 74esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2024, con la prima puntata, in diretta in eurovisione dal Teatro Ariston di Sanremo.

Allegati

All’esterno dell’Ariston con l’inno della fanfara del IV reggimento dei Carabinieri a cavallo si apre il Festival di Sanremo. Poi seguirà davanti al tulle abbassato ingresso laterale da destra palco di Marco Mengoni che lancia la 74esima edizione del Festival di Sanremo. A quel punto entrerà in scena il direttore artistico e conduttore Amadeus.