Sanremo 2024, Ibrahimovic ospite a sorpresa della prima serata

di: Redazione - del 2024-02-06

Dopo l'esibizione di tre cantanti in gara, sul palco dell'Ariston, durante la prima puntata del Festival di Sanremo è apparso Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore, già ospite nell'edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo di due stagioni fa. Ibrahimovic si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Amadeus, suo profondo estimatore, e poi si è andato ad accomodare in prima fila, accanto alla moglie ed al figlio del direttore artistico del Festival.

L'ospite è salito sul palco di Sanremo dopo le eisbizioni di Clara, Sangiovanni, Fiorella Mannoia. Dopo si sono esibiti i La Sad che hanno preceduto il co-conduttore della prima serata, Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione che si è esibito con il brano vincente "Due Vite".