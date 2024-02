L'Ospedale di Castelvetrano potrebbe essere intitolato al dottor Fausto Mulè

di: Redazione - del 2024-02-07

Il Comitato spontaneo nato nei mesi scorsi per onorare la memoria del dottore Fausto Mulè, recentemente scomparso ha presentato l'istanza per l'intestazione dell'Ospedale da Vittorio Emanuele in " Fausto Mulè - Valle del Belice ".

Di seguito la nota a firma del presidente del Comitato don Giuseppe Ivan Undari: "Facendo seguito all’incontro del 24 gennaio u.s. tra il Sindaco e una significativa rappresentanza del Comitato recentemente costituitosi allo scopo di onorare la memoria del dottor Fausto Mulè, nella qualità di presidente inoltro, come da intesa, la presente istanza.

Preciso che detto Comitato si è costituito spontaneamente, anche attraverso i social, per ricordare ed

onorare l’operato del dottor Fausto Mulè. Vi hanno aderito persone che a vario titolo hanno avuto

occasione di conoscerlo nell’esercizio della sua professione.

Al fine di onorare la memoria ed i meriti di questo nostro illustre concittadino, venuto a mancare

alla veneranda età di 98 anni, il Comitato che rappresento, constatata la Sua piena disponibilità e

testimonianza sugli indiscussi meriti del dott. Fausto Mulè, a tutti noto come medico che ha svolto

la professione con una disponibilità e senso di responsabilità totale, ascoltando e aiutando chiunque

si rivolgesse a lui per un consiglio, un parere, una diagnosi, un aiuto, un conforto, fra le iniziative

che desidera mettere in cantiere, ha concordato di dare la priorità alla richiesta, da inoltrare agli

organi competenti, di cambiare l’intestazione del nostro Ospedale in: “Fausto Mulè -Valle del

Belice”.

Com’è a tutti noto, il dott. Fausto Mulè dopo ad aver fatto sorgere a Castelvetrano negli anni cinquanta il primo laboratorio di analisi cliniche dopo quello di Trapani, in seguito curò con determinazione l’organizzazione e la realizzazione del laboratorio di analisi dell’ospedale della Città, dalla sua nascita in un fatiscente scantinato del vecchio ospedale, al moderno e ben funzionante laboratorio sul quale tutta la popolazione della Valle del Belice oggi può contare.

Per raggiungere tale obiettivo il dott. Mulè profuse tutta la sua determinazione, la straordinaria

competenza e professionalità, senza velleità di successo, schivo com’era di apparire, ma

esclusivamente per elevatissimo senso civico e straordinario spirito di servizio, e mai per fini o

interessi personali, ma soprattutto perché viveva uno straordinario rispetto per la salute delle

persone.

Affinché il nome del dott. Mulè rimanga legato anche all’ospedale di Castelvetrano, Vi chiediamo

di sostenere questa nostra iniziativa e di convocare il Consiglio Comunale perchè i Consiglieri che

ne fanno parte possano esprimersi in merito, affinché questo autorevole parere possa supportare la

corale richiesta che intendiamo avanzare in ambito regionale presso le opportuni sedi.

Auspichiamo che altrettanto possa essere fatto nei Comuni limitrofi della Valle del Belice e

che tutti possano concorrere per raggiungere questo nostro obiettivo che ha il solo scopo di onorare

la memoria del dott. Fausto Mulè il cui lavoro era molto rispettato anche fuori dalla nostra città,

presso importanti centri ospedalieri.

Ovviamente ben venga in aggiunta qualsiasi altra iniziativa che codesta Amministrazione

voglia prendere. Certo del Vs impegno ringrazio e rimango a disposizione per proseguire assieme ogni necessariaazione".