Una rotatoria in via campobello prevista nei lavori di riqualificazione

di: Redazione - del 2024-02-07

Il Comune di Castelvetrano intende acquisire manifestazioni d'interesse per procedere all'affidamento dei “lavori di riqualificazione di via campobello” dell’importo a base d’asta di € 148.200,52.

Nei lavori è prevista la messa in opera di una rotatoria all'inizio della via Campobello in prossimità dell'incrocio con due arterie molto trafficate, la ss115 e la sp 81. Rotatoria che da tempo è stata la soluzione da molte amministrazioni precedenti caldeggiata ma che nessuno ha mai realizzato.