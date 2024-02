Una scala “speciale” per “Sognare verso l’infinito” davanti la scuola Verga. Iniziativa di Noi Odv

di: Redazione - del 2024-02-05

Un progetto che ha come fine quello di valorizzare alcuni angoli nascosti della città. E' il caso della "speciale" scala per "Sognare verso l'infinito" realizzata dall'Associazione Noi Odv.

Riceviamo nota dell'Associazione in merito a qualche segnalazione sull'autorizzazione o meno dell'opera: "Da giorni si vocifera della scalinata attigua via Ferruccio Centonze (via Scinà) proprio davanti la scuola Verga, di cui l'associazione N.O.I ODV, presidente Emanuela Indiano ne ha la firma.

Il progetto è uno dei tanti in cantiere dell'associazione, si chiama " Sognare verso l'infinito" coinvolge anche la IV F del Liceo Linguistico, che ha aderirono e accolto con molto entusiasmo tale progetto.

I ragazzi stessi sono stati autori delle frasi, vero e proprio protagonisti di esso. Il progetto ha come fine, valorizzare angoli nascosti della città, ma con grande valore. Da quella scalinata ogni mattina salgono centinaia di bambini, volevamo dare dipingendola un segno di speranza, riaccendere così i loro piccoli sogni. Il tutto naturalmente è stato regolarmente richiesto e autorizzato dal Comune".