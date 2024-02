Folgore, vertice societario fino a tarda serata. Colombo verso l'esonero

di: Redazione - del 2024-02-06

Giornata di ieri molto intensa per la dirigenza della Folgore che si è protratta fino alla tarda serata. Un vertice societario ha discusso sull'attuale situazione tecnica della squadra ed al contempo mirato ad individuare l'alternativa.

Questo è quanto trapela da alcuni dirigenti presenti all'incontro avvenuto ieri sera. Oggi, come appreso, sarà il giorno degli annunci. Improbabile la riconferma di Colombo sulla panchina rossonera, un indizio che conferma questa ipotesi è che le parti non si sarebbero incontrate nella giornata di ieri. Alcune voci captate dalla nostra redazione davano per certo un incontro con il tecnico palermitano nel pomeriggio di ieri.

Diversi i nomi che circolano sul web, ai già conosciuti Signorello e Messana, si è aggiunto, come riportato dalla redazione Sporticily, quello del marsalese Ignazio Chianetta, ex Paceco, Dattilo e Mazarese.