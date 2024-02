Un libro per raccontare l’Italia e l’Europa di Alessandro Butticè al Belicittà venerdì 9 febbraio

di: Redazione - del 2024-02-06

Un libro per raccontare l’Italia e l’Europa da un punto di vista di un patriota italiano-europeo, la cui presentazione avverrà venerdì 9 febbraio 2024 alle ore 17.00, presso il Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano.

Il titolo del libro “Io, l’Italia e l’Europa - Pensieri in libertà di un patriota italiano-europeo” (Le Colibrì Editrice) di Alessandro Butticé, Generale della Guardia di Finanza in congedo e dirigente emerito della Commissione europea.

L’autore dialogherà con l’avvocato Pietro Bruno e con la magistrata ed europarlamentare Caterina Chinnici, che ha curato la prefazione. Il libro è una raccolta di scritti, interviste e pensieri che l’autore ha prodotto negli ultimi anni, in cui affronta temi di attualità e di interesse per i cittadini italiani e europei, come il significato di essere patriota, la percezione reciproca tra l’Italia e l’Europa, la lotta alla corruzione e alla criminalità, la giustizia italiana e il suo rapporto con l’Unione europea, il ruolo dell’Italia nella vigilanza delle frontiere esterne, il caso Qatargate e le sue implicazioni per la democrazia europea.

L’autore si propone di spiegare, con uno stile chiaro e diretto, l’Europa agli italiani e l’Italia agli altri cittadini europei, fuori da facili luoghi comuni e stereotipi, e con una vena di critica costruttiva. Il suo obiettivo è quello di contribuire al dibattito pubblico e alla formazione di una coscienza civica e europea, in un momento storico in cui l’Europa unita è messa a dura prova da molteplici sfide e minacce.

Le royalty della vendita del libro saranno destinate dall’autore interamente all’Organizzazione Mato Grosso e al telefono Anti Stalking del Codacons.

Alla presentazione sarà presente anche una partecipazione musicale dell’Ensemble “Vito Pappalardo” dell’I.C. “Lombardo Radice - Pappalardo” ad indirizzo musicale di Castelvetrano, che eseguirà alcuni brani di musica classica e popolare.

L’evento è aperto al pubblico e gratuito.

Per maggiori informazioni sul libro e sull’autore, si può visitare il sito web

iolitaliaeleuropa.lecolibri.it.

L’Autore Alessandro Butticé, Generale della Guardia di Finanza in congedo e dirigente emerito della Commissione europea, è oggi opinionista per diverse testate. Laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze della Sicurezza economico-finanziaria, e specializzato in Giornalismo e Comunicazioni di massa, è autore di diverse pubblicazioni. Da sempre patriota italiano ed europeo, padre di quattro giovani e nonno di quattro giovanissimi europei, vuole continuare a battersi perché possano vivere nell’Europa unita dei padri fondatori.

Organizzatore: Centro Commerciale Belicittà

Per ulteriori informazioni: Tel. 0924.932414

L’autore: Tel. +32 474442611 - e-mail [email protected]